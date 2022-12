Il presidente Mattarella positivo al Covid - Politica - quotidiano.net

Il Sole 24 ORE

'Tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico', riferisce una nota del Colle. Rinviati gli impegni dei prossimi ..."Il tema 'Dignità, libertà e giustizia per tutti' richiama, quest'anno, a traguardi che non sono stati raggiunti in tante parti del mondo". Lo afferma ildella Repubblica Sergio, in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. "Lo dimostrano drammaticamente la brutale aggressione subita dal popolo ucraino, ... Mattarella positivo al Covid, rinvia impegni prossimi giorni Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid 19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Preside ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è risultato positivo al Covid-19. Nel comunicato del Quirinale viene riportato che il presidente si è sottoposto quest’oggi a un tampone ed è stato ...