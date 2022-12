Giulia De Lellis | il rapporto con l’ex fidanzato Andrea Damante | “Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022)Desono stati un’amatissima coppia nata nel programma “Uomini e Donne”: il loro amore dopo quattro anni volgeva al termine a causa dei tradimenti del modello. Oggi vedremo l’influencer tra gli ospiti di “Verissimo“, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk pomeridiano di Canale 5, Silvia Toffanin. Nel 2014Deè tra le corteggiatrici del tronista: i due arrivano alla fine del percorso insieme uscendo dal dating show di Maria De Filippi, dando il via ad una storia d’amore da favola. Bellissimi ed amatissimi, fanno sognare i loro fan ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto e dopo quattro anni la relazione si interrompe. ...