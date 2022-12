Giornata Internazionale dei Diritti Umani 2022 | la campagna lunga un anno

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il 10 dicembre si celebra ladei. Il tema scelto per laè Dignità, libertà e giustizia per tutti. Si tratta di unaspeciale che durerà une per l’esattezza fino al 10 dicembre 2023, quando ricorrerà il 75° Anniversario della Dichiarazione Universale dei. In occasione dellaper isarà lanciata unaspeciale della durata di un. Dignità, libertà e giustizia per tutti, tema della ricorrenzae dellache si protrarrà fino al 10 dicembre 2023, il ...