Ghoulam torna in campo con il Saint Etienne e segna contro il Grenoble

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 dicembre 2022) Per Faouzi, ex terzino sinistro del Napoli, si prospetta una nuova avventura calcistica di nuovo al. Il calciatore algerino, che ha vestito la maglia azzurra per ben otto stagioni, è infatti in prova aldopo i lunghi infortuni subiti quando il calciatore era al Napoli. Prima di arrivare in Italia nel 2014,è cresciuto proprio nelle giovanili del, squadra francese che attualmente milita nel campionato di Ligue 2, la seconda serie del campionato di calcio transalpino. Il terzino ha fatto tutta la trafila nel team biancoverde fin dai Pulcini, in cui è entrato nel 1999. Proprio con l’ASSE ha esordito in Ligue 1 nel dicembre 2010. Il difensore, che era rimasto svincolato dopo aver annunciato il ...