Gas | il freddo incalza | scorte in calo | stoccaggi giù in Italia all’88 | 6%

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilin tutta Europa e ledi gas ne risentono visibilmente. Dallo scorso 31 ottobre all’8 dicembre glidell’Ue sono scesi dal 94,3% a 1.053,22 TWh all’89,41% a 1000,28 TWh, bruciando quasi 53 TWh in 38 giorni. Inanche ledi gasne, che dal 95,32% a 184,4 TWh di fine ottobre sono scese,6% a 171,38 TWh, bruciando oltre 13 TWh. Uninferiore si è registrato in Germania, dove lesono scese dal 98,52 a 241,62 TWh al 95,04% a 233,92 TWh, bruciando 7,7 TWh. Ha bruciato 10,32 TWh la Francia, scesa dal 99,79% a 132,33 TWh al 91,33% a 122,01 TWh. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ilincalza in tutta Europa e le scorte dine risentono visibilmente. Dallo scorso 31 ottobre all'8 dicembre gli stoccaggi dell'Ue sono scesi dal 94,3% a 1.053,22 TWh all'89,41% a 1000,28 TWh, ...Ilincalza in tutta Europa e le scorte dine risentono visibilmente. Dallo scorso 31 ottobre all'8 dicembre gli stoccaggi dell'Ue sono scesi dal 94,3% a 1.053,22 TWh all'89,41% a 1000,28 TWh, ...Il freddo incalza in Europa e le scorte di gas ne risentono. Dallo scorso 31 ottobre all'8 dicembre gli stoccaggi dell'Ue sono scesi ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...