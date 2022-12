Deragliato il convoglio Trenord 969 partito da Sale Marasino e diretto a Brescia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Incidente ferroviario sabato attorno alle 17. Ad Iseo il969dacon la fuoriuscita dai binari di due carrozze di coda dopo uno scambio. Erano all’incira 30 i passeggeri sul treno al momento del deragliamento: 17 sono rimasti contusi ma non hanno avuto bisogno di trasporto in ospedale.ha messo a disposizione un bus sostitutio. La società informa che questa notte i tecnici saranno al lavoro per rimuovere il treno e ripristinare la linea.

Un treno della linea Brescia - Iseo - Edolo èattorno alle 16.30 del 10 dicembre pochi metri dopo aver lasciato la stazione di Iseo in ...erano presenti circa 20 persone e quando il...Il treno 969 di Trenord partito da Sale Marasino e diretto a Brescia, subito dopo la stazione ferroviaria, in concomitanza di uno scambio è. Ilè uscito dai due binari in coda al ...Era da poco partito dalla stazione di Iseo quando, al passaggio a livello, il convoglio è deragliato, con le ruote che sono uscite dai binari e i convogli che sono finiti sul prato. È successo oggi ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...