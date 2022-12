Covid | Farnetani | “Consiglio a tutti i genitori vaccino bimbi under 5”

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – “di vaccinare i figli piccoli contro il”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il pediatra Italoche commenta positivamente l’arrivo della circolare del ministero della Salute in cui sono contenute le indicazioni per l’utilizzo in Italia delanti-di Pfizer/BioNTech per la fascia d’età 6 mesi-4 anni. “Sono d’accordo sul fatto che venga raccomandato in primo luogo ai bambini fragili perché sono quelli a maggior rischio di forme gravi di questa malattia, cioè di complicanze” dall’infezione da Sars-CoV-2. “Pertanto andranno protetti con il”, spiega il professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta. “E’ una situazione analoga a quella che ...

Quotidiano di Sicilia

...'In gran parte sono gli stessi che valevano per: importante aprire le finestre almeno un'ora al giorno anche nei periodi più freddi in modo da favorire il ricambio d'aria - elenca- ......"In gran parte sono gli stessi che valevano per: importante aprire le finestre almeno un'ora al giorno anche nei periodi più freddi in modo da favorire il ricambio d'aria - elenca- ... Covid, pediatra Farnetani: “Consiglio a tutti i genitori vaccino bimbi under 5” “Consiglio a tutti i genitori di vaccinare i figli piccoli contro il Covid”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani che commenta positivamente l’arrivo della circolare del ...Vaccino anti influenza gratis per tutti. «Da sabato 26 novembre Regione Lombardia offrirà gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi ...