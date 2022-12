Anticipazioni Grande Fratello Vip 7 | 10 Dicembre | l’ora della verità

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tutto pronto per il primo appuntamento del sabato sera delVip. Stasera, 102022, per la prima volta nella storia di questo reality, andrà in onda in prima serata nel weekend di Canale 5. Tanta trepidazione e aspettativa per questo appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7Vip 7 ventunesima puntata Stasera, sabato 10, in prima serata su Canale 5 ventunesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. I “vipponi” sono pronti per unsabato sera in tv: il Gf Vip ...