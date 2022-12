WWE | Shawn Michaels parla del ritorno di William Regal

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Durante l’odierna chiamata per la WWE NXT Deadline, l’esecutivo di NXThato deldiin WWE. Durante la chiamataha detto quanto segue tramite Fightful :”In questo momento non c’è nulla di ufficiale che posso annunciarvi. Dirò questo, amiamo tutti Steve. Abbiamo tutti un grandissimo rispetto verso Stevene verso quanto ha significato per NXT, per la WWE e per il wrestling in generale. Nulla mi farebbe più piacere del potervi dare ulteriori notizie. Ovviamente, rimanete collegati perché forse sapremo tutti qualcosa in più con il passare del tempo. Sinceramente, in questo momento, io sono la persona che riporta quanto scritto da voi. Questo è il punto al quale ci troviamo al momento.“ Come ...

