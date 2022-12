WhaleFin come DigitalBits? Il Chelsea senza sponsor di manica

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le aziende di criptovalute sono entrate con irruenza nel mondo dello sport negli ultimi tempi grazie ad accordi diizzazioni molto vantaggiosi per le società. Un ingresso favorito anche dall’emergenza Coronavirus e dalle difficoltà economiche dei club, che hanno trovato nelle crypto risorse fresche per le proprie casse. Vedasi – tra i più importanti in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

I restanti 22,85 milioni sono collegati allo sleeve(piattaforma dedicata al mondo crypto),... Investono su piccoli club (dimensione territoriale) o su brand dal blasone storico (il ...In Italia non vedremo mai maglie - patchwork (nel football sudamericano), ma le società si ... ha firmato per la stagione in corso (oltre 23 milioni di euro annui) con, piattaforma ... WhaleFin come DigitalBits Il Chelsea perde lo sponsor di manica WhaleFin accordo Chelsea, la società operante nel settore crypto avrebbe deciso di mettere fine all'accordo con i Blues ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...