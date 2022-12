Un cavo sottomarino dalla Tunisia all’Italia trasporterà energia rinnovabile in Europa

...di oltre 200 km di lunghezza che raggiungerà una profondità massima di 800 metri . Per quanto riguarda l'Italia, dall' approdo di Castelvetrano , in provincia di Trapani, il...... il ponte energeticoda 600 MW in corrente continua che collegherà Europa e Africa . Per il progetto, spiega una nota di Terna, è previsto un investimento di circa 850 milioni di euro. ...(Teleborsa) - E' stato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il procedimento autorizzativo per la nuova interconnessione elettrica realizzata da di Terna tra l'Italia e la Tunisia,.A Terna oltre 300 milioni di euro dall'Ue per costruire Tunita, un cavo sottomarino strategico per l'approvvigionamento energetico.