Ultime Notizie – Manovra | dai Maneskin al latte di soia | valanga emendamenti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Vasco e iaccanto al ‘Perugino’, ildi, il bonus bebè, la tassa sul marmo di Carrara, ma anche il bonus per l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo. Dal pop al Rinascimento passando per diete e acquisti ‘green’, ladi micro-norme previste dagliallaabbraccia temi variegati. Toccherà poi alla scure delle ammissibilità scremare la montagna delle proposte di modifica attualmente pari per l’esattezza a 3.104. Tra i progetti presentati, l’emendamento della Lega per rafforzare il tax credit alla musica, citando le success story deie Vasco. Ma gli aiuti non interessano solo la musica, si propongono infatti anche detrazioni Irpef anche sull’accesso a parchi naturali e mostre, cinema, teatro e danza e ...