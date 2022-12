Ultime Notizie – M5S | Conte | “Tfr chiesto a scissionisti? Regolamento voluto da Di Maio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Perché Die gli altridovrebbero restituire i soldi? In virtù di unche Diha elaborato, proposto e fatto approvare dal Comitato di garanzia dell’epoca. Didovrebbe semplicemente rispettare quel che hanno scritto lui e gli altri”. Così Giuseppe, primo ospite della nuova stagione de La Confessione di Peter Gomez in onda stasera alle 22.45 su Nove. Sulla possibilità di andare in causa se non dovessero pagare,risponde: “Ovviamente non possiamo lasciar cadere la cosa. È un impegno che hanno assunto loro”. RENZI – Poi, a proposito del suo rapporto con il leader di Italia Viva: “Perché Matteo Renzi ce l’ha tanto con me? Credo che imputi a me il suo insuccesso. Cioè, lui non riesce a ...