Sondaggi GF Vip sabato 10 dicembre 2022 | ecco il preferito del pubblico

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lunedì scorso (5) c'è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, al termine della quale sono finirti al televoto due concorrenti, ovvero, Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. I due protagonisti sono stati i più votati dai coinquilini, pertanto, adesso si stanno sfidando in un duro testa a testa. Il televoto aperto da Alfonso Signorini lo scorso lunedì verrà chiuso10, serata in cui andrà in onda una puntata speciale del reality show di Canale 5. Ilda casa è chiamato ad esprimere un voto in positivo, ovvero, decidere chi salvare tra Charlie e Daniele. Vediamo quali sono le percentuali riportate da alcuniaperti sul web. GF Vip, puntata10: chi è ildel ...

... per le note vicende legate alla sua partecipazione al GF, e Ornella Muti , protagonista a ... E le altre domande riguardano "isu Whatsapp ", tamponi casalinghi, il passaporto, la domanda ...... calciatori come Vlahovic e Dybala, concorrenti del GFcome Marco Bellavia e Ornella Muti in ...Questi sono invece i completamenti di Come fare con la tecnologia che trova spazio tra idi ...Non bastava più una sola puntata alla settimana. E così il GF VIP, il reality che da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, ha deciso di raddoppiare. E di andare in onda ...Grande Fratello Vip 7, il più votato del 10 dicembre: i risultati dei sondaggi. I sondaggi sul televoto della puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip 7 vedono in testa Daniele Dal Moro. Di seg ...