Roma | la rete Vodafone non funziona a Capannelle | dall’azienda non rispondono sul problema

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I misteri di, passano anche dallatelefonica. Ormai da sei giorni, ma forse anche di più, gli utentinon riesco a utilizzare i servizi offerti dalla, poiché nel quartiere è completamente assente. Un disagio grandissimo per i residenti, soprattutto perchè tale disservizio impedisce di utilizzare il telefono anche per semplici chiamate. Non solo però latelefonica: anche laInternet è assente, creando un grandissimoper i lavoratori in smart working della zona. Il mistero dellache non prende nella zona diIlsi sarebbe cominciato a sentire sei giorni fa, quando i residenti hanno cominciato ad avvertire i primi disagi. Chi non ...