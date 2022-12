Per Politico Meloni è “La Duce”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il presidente del Consiglio, Giorgia, descritta come “La”, è al primo posto nella classifica dei “disrupters” (perturbatori) contenuta nell’ultima edizione di28, il ranking annuale dei potenti d’Europa stilato dal sito.eu. L’ultima edizione di “28” inserisce il premier Giorgiatra i “disrupters” definendola “Laè Davanti a Orbán, Starmer, Melanchon, fino ad arrivare al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, definito da“the dark diplomat”. Giorgia, scrivenel profilo dedicato al premier italiano, “sta facendo ogni sforzo per presentarsi come non minacciosa”. Tuttavia, continua il sito, “dietro una maschera di ...

Stavano effettivamente distruggendo da decenni l'architettura di stabilità strategica, espandendo ... conseguenza diretta dei tentativi di alcune élite occidentali di mantenere il loro dominio, ... costruire un'alternativa, difendere il Paese e migliorare provvedimenti non adeguati, essere una forza capace di costruire un grande fronte e sociale salvare l'Italia e rilanciare il ...