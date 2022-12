Pagamenti INPS dicembre | date e cifre ricche che stanno per arrivare | nuovo calendario

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Idisaranno particolarmente ricchi perché l’istituto guidato da Pasquale Tridico, ma soprattutto il governo Meloni vogliono cercare di dare una mano alle famiglie e ai pensionati stremati dall’inflazione. Non è soltanto l’inflazione a mettere in difficoltà le famiglie italiane ma è in generale tutta una congiuntura economica che rende difficile andare avanti e che rende timorosi per il futuro. Infatti probabilmente l’Italia sta per entrare in recessione e quindi se oggi le famiglie italiane hanno realmente difficoltà ad andare avanti, hanno concretamente paura che questa difficoltà possa soltanto aumentare con il 2023.(I Love Trading)Ma l’cerca di aiutare in modo molto variegato e differenziato tutta una serie di categorie. Innanzitutto dal ...