Ozil su Ronaldo | «Presto avrà 38 anni | quindi qual è la sorpresa che non segni più 50 gol a stagione?»

Mesut, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato del momento di Cristianoal Mondiale con il Portogallo Mesut, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato sul proprio profilo Twitter. PAROLE - "Davvero non capisco da dove provenga questa costante negatività della ...(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Mesutdifende Cristianodopo le critiche piovute da parte della stampa per i problemi legati al Manchester United prima e al Portogallo poi. Il ...COMMENT: Here he is, Chelsea fans. Two years on. Three managers in. And now Blues fans are seeing why there's been so much angst and frustration out of Holl ...Cristiano Ronaldo’s former Real Madrid teammate Mesut Ozil came out in support of the Portuguese superstar amid criticism for his behaviour at the club- and international-level. Ronaldo is currently ...