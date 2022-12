Montesarchio | lite tra giovani finisce nel sangue | accoltellato 28enne

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La vittima sarebbe stata colpita ada una ventina di coltellate e ora versa in gravi condizioni per le numerose ferite riportate al torace: arrestato l’aggressore. I carabinieri della locale compagnia lo hanno trovato agonizzante e privo di sensi in un piazzola di sosta lungo la strada provinciale di(Benevento): qui, E.A., 28

...di sosta lungo la strada provinciale di(Benevento). Identificato e arrestato l'aggressore, un 24enne. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i due sia scoppiata una, poi ...Nel Sannio, il ragazzo è stato ferito nella notte a, soccorso e rianimato da un carabiniere le sue condizioni sono ...Prima l'alterco in un pub di Montesarchio, poi l'allontanamento insieme a bordo della Peugeot della vittima, ma il tentativo di chiarimento finisce in un lago di sangue, con oltre ...I carabinieri della locale compagnia lo hanno trovato agonizzante e privo di sensi in un piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio (Benevento): qui, E.A., 28 anni, ...