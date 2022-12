Meteo | forte neve in Trentino | scatta il piano di emergenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nevica in, ma anche in città. Il Comune ha messo in moto la macchina dell': 36 mezzi spargisale e 18 'lame' operative tra centro e sobborghi. "È partita già ieri sera la macchina comunale chein caso di nevicata in città e nei sobborghi - si legge in una nota dell'amministrazione comunale -. Si è iniziato con la salatura della strade dei sobborghi ieri dalle 18 con 36 mezzi spargisale; dalle 20 alle 23 invece con 11 mezzi si è sparso il sale nelle vie di fondovalle. Questa mattina invece gli addetti del Comune con l'ausilio di privati a chiamata che dispongono dei mezzi adatti a questo tipo di operazioni hanno iniziato alle ore 4. Anche oggi sono partiti dai sobborghi con 24 spargisale mentre dalle 7 sono uscite, ma solo nei sobborghi alti come Sopramonte, 18 mezzi dotati di lame. In città, sempre dalle 7, sono ...