LIVE Pattinaggio di figura | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | ottima prova per Guignard-Fabbri

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL FREE PROGRAM DELLE COPPIE D’ARTISTICO DIDALLE 17.35 20:38 Partenza splendida dei canadesi con l’elemento coreografico realizzato cone maestria, bene anche i twizzles (llo 4), poi la delicata serie di passi sulla midline ottiene unllo 2-3. 20:37 Vediamo come risponde a Chock-Bates l’unica coppia in gara, i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, decisamente i concorrenti più in forma tra tutti reduci dalle due vittorie di Skate Canada e di Espoo. La loro rhythm dance, composta da Cha Cha,Rhumba e Cha Cha, è apprezzatissima dalla giuria. Vediamo se si riconfermeranno anche in questa occasione 20:35raccolgono 84.55 ...