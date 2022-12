La poesia sta tornando di moda anche nel fashion system?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Se non avete ancora ascoltato “La teoria della”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al, cliccate qui. Un mondo, quello attuale, dove di, tra insulti “declamati” con scioltezza al TG dai movimenti populisti in prime time e crisi climatiche incombenti, ce n’è ben poca. Eppure, in un sorprendente plot twist, sono sempre più i brand che collaborano con gli autori di testi poetici, in maniere originali, non seguendo gli schemi predefiniti dei percorsi ben noti dell’advertising e del marketing. Da Valentino a Prada, passando per le nuove – e vecchie – voci che mettono in versi il nostro sentire, la domanda che ci si pone è una: laè di tendenza? Ne parliamo oggi, alla Teoria della. Meglio i versi della prosa, quando la ...