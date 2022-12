Keane si fa beffe del Brasile | «Energie spese ballando con la Corea»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roysi fadeldopo l’eliminazione dei verdeoro contro la Croazia ai quarti di Qatar 2022: le sue parole Roy, a Sky Sport, ha così ironizzato sull’eliminazione delai quarti di Qatar 2022. LE PAROLE – «Non sono sorpreso dall’eliminazione del. Hanno speso tutte le lorocontro ladel Sud. Quando pensi al Mondiale pensi al. Mi piace guardarli perché sono bravissimi, ma non quando ballano o l’allenatore inizia a ballare. Non va bene. Non è rispettoso. Un allenatore che balla a bordo campo pensi vada bene?». L'articolo proviene da Calcio News 24.