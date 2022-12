Intercettazioni | avanti tutta | anche il Terzo polo a sostegno di Nordio L’ira delle toghe rosse

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022). C’èildi Calenda e Renzi a sostenere l’obiettivo della «profonda revisione» (copyright di Carlo) della legge che attualmente regola il sistema. In compenso, la magistraturacorrenti è già in campo, figgiata da Pd e M5S che a loro volta già pregustano la ripresa della «guerra trae politiche». Un avvertimento sinistro, se non una minaccia vera e propria. Della serie: chi tocca i fili muore. Ma toccare i fili che alimentano quel circo mediatico-giudiziario che a suon distronca carriere e rovina reputazioni è proprio quel che intende fare il governo. Sul punto il ministroè stato fin troppo ...