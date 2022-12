(Di venerdì 9 dicembre 2022) “il”.peral Castello di Lunghezza Sabato 10 dicembre ore 12.00. Castello di Lunghezza Fantastico Mondo di Babbo. “il”: il Fantastico Mondo di Babbosi colora di dolcezza Creazioni gioiose ispirate alcon tanti decori da inventare per trasformarsi in. Al

Corriere dello Sport

... il musical Santa Claus District, fiera natalizia al chiuso Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro Francesco Guccini incontra i fan e presenta 'Canzoni da intorto' 'il', ......Tivoli Forma (un centro scolastico di formazione di quarantennale esperienza) che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio talento creativo per creare il laboratorio 'Il'. Un ... "Impasta il Natale". Laboratorio per piccoli elfi pasticceri al Castello di Lunghezza CIVITAVECCHIA - Ci vuole sempre gusto, soprattutto quando c’è un regalo da fare. E se si punta a incartare qualcosa realizzato in maniera artigianale, si può stare ...Vi proponiamo una selezione di panettoni e pandori artigianali: da nord a sud ecco con quali sapori e specialità addolcire il Natale ...