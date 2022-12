Eterno Kazu Miura | torna a giocare in Europa a 55 anni

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È l’uomo dei record e sembra non avere intenzione di fermarsi,yoshiall’età di 55non ha ancora perso la voglia e la passione nela calcio e fare gol. L’attaccante giapponese è vicino al ritorno indopo ben 23ed ad attenderlo ci sarebbe un club della seconda divisione portoghese. Secondo quanto si legge sul quotidiano Nikkan Sport,sarebbe molto vicino a vestire i colori dell’Oliveirense, attualmente al quattordicesimo posto in serie B lusitana. La scelta non sarebbe casuale, infatti, lui milita attualmente nei Suzuka Point Getters, ma il suo contratto che scade a dicembre appartiene agli Yokohama FC, di proprietà dello stesso gruppo dell’Oliveirense.yoshi ...