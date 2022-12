Ercole Olivario 2023 | aperte le iscrizioni per i produttori di Olio e v o d’Italia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo la fortunata edizione che ha segnato il trentennale del premio nazionaleche durante l’anno 2022 ha coinvolto e celebrato tutte le aziende dell’”Albo d’Oro” vincitrici nei trenta anni di, sonolealla XXXI edizione del concorso nazionale, l’“Oscar dell’” nato per valorizzare e promuovere le eccellenze olearie italiane. Affermatosi da anni come importante vetrina e punto di riferimento essenziale per tutti coloro che operano nel settore olivicolo, il concorsoè organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con la Camera di ...

