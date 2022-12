Como-Reggina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le due squadre hanno obiettivi diametralmente opposti, con i lariani in lotta per salvezza e gli amaranto lanciati verso la promozione.si giocherà domenica 11 dicembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I lariani sono in serie positiva da cinque turni nei quali hanno raccolto 7 punti, utili per tenere accese le speranze salvezza. Il pari colto sul difficile campo di Palermo è testimonianza di una squadra che lotterà fino alla fine. Gli amaranto sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro la capolista Frosinone, ma resta comunque favorita per la promozione diretta. L’ imperativo è ora risollevarsi per riprendersi la marcia interotta nel match ...