Calendario Nintendo Switch #17 | micro-recensione Donkey Kong Country Tropical Freeze

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In tema col freddo di dicembre, le porticine deldell’Avvento si aprono sulladiOgni tanto, il genere dei platformer ci tiene a ricordarci che una volta i videogiochi erano il luogo dove l’escapismo era una porta girevole, e pochi giochi in cui entriamo frustrati per poi ri-uscire frustrati (per motivi diversi) sono degni di unalodevole come. Il predecessore ha cercato di tornare nel mondo di Rareware, amalgamando il level design a scorrimento laterale con le idee viste nei capitoli successivi alla trilogia originale. Diciamo “ha cercato” perché Returns deve la ...