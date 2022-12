Calendario biathlon oggi | 10 km Sprint Hochfilzen 2022 | orario | programma | tv | streaming | startlist | italiani in gara venerdì 9 dicembre

(Di venerdì 9 dicembre 2022), andrà in scena la 10 kmmaschile di(Austria), valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di-2023. Sulle nevi austriache assisteremo alla prova dei due poligoni che, come di consueto, sarà aperta a molteplici risultati. LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KMMASCHILE DIDALLE 13.45 Il grande favorito della vigilia è il norvegese Johannes Bø. Lo scandinavo ha fatto vedere nella prima tappa a Kontiolahti (Finlandia) di gradire particolarmente questo format, che condensa la dovuta precisione al poligono a una prestazione sugli sci stretti considerevole. Bø, soprattutto nel fondo, è stato capace di fare la differenza nell’esordio stagionale e vedremo se questo trend si ...

