Bonus spesa | 100€ single | 500€ famiglie Come cambiano le cifre e l’ISEE per afferrarlo

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Esistono validissimi strumenti per far fronte al caro vita. Ecco in arrivo iper iper leContinua purtroppo il periodo difficile per molti cittadini italiani a seguito della pesante inflazione che si è abbattuta sul nostro Paese. Da febbraio 2022, ormai, i cittadini sono alle prese con aumenti dell’energia, del carburante e, soprattutto, dei prodotti di prima necessità acquistabili al supermercato. Ecco i nuovi, IlovetradingSi tratta di una diretta conseguenza della guerra in Ucraina scatenata da Putin e dalle relative decisioni di bloccare la fornitura di gas e l’esportazione di molti prodotti (latte, verdure, legname, ecc.). Dunque, oggi andare al supermercato costa sempre di ...