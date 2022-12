Alessandra Celentano ritorna a Verissimo | ospiti del 10 – 12 Dicembre 2022

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il talk show del weekend che fa incetta di ascolti è tornato.accompagnerà il suo fedelissimo pubblico in un altro weekend pre – natalizio. L’appuntamento con Silvia Toffanin è fissato per sabato 10, alle ore 14:10 e domenica 11alle ore 16:00 su Canale 5. Tutti glidel sabato diPer la prima volta asarà ospite Santo Versace, autore di un intenso libro dal titolo “Fratelli. Una famiglia italiana”, in cui parla, tra le altre cose, dell’omicidio di suo fratello Gianni. Silvia Toffanin intervisterà la coppia di conduttori più longevi di “Striscia la Notizia”: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dal 12di nuovo dietro al bancone del Tg satirico. Inoltre: prima intervista aanche per ...