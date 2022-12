VIDEO NBA | la schiacciata di Simone Fontecchio decisiva | sorpasso in volata sui Golden State Warriors!

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un inizio in sordina e, poi, a mano a mano la crescita, fino al colpaccio di oggi.si sta prendendo la scena in NBA: nella notte italiana l’azzurro è riuscito a far esplodere il pubblico realizzando laallo scadere contro i campioni in carica della lega, iWarriors. Contro Stephen Curry e compagni l’ala tricolore ha siglato il canestro che è valso il successo agli Utah Jazz per 124 a 123, proprio a decimi dalla sirena finale, dopo una palla recuperata dai propri compagni. Non solo, tutto il match è stato strepitoso per l’azzurro: venti minuti in campo con 18 punti, tre rimbalzi, un assist e una stoppata ed il 50% al tiro da tre punti. Andiamo a rivedere la spettacolare azione allo scadere.LAALLO SCADERE DI ...