Uomini e Donne | Federica Aversano rivela qual è il suo vero lavoro e perché non farà l’influencer

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Intervistata dal portale FanPage,ha parlato per la prima volta delper cui ha studiato e che faceva prima di, spiegando al contemponon è particolarmente incline a quello di influencer, che pure potrebbe intraprendere, visto il largo consenso che ha sui social. Ma l’ex tronista diha spiegato di voler costruire basi solide per il futuro suo e di suo figlio, e la televisione, né i social, rientrano dei suoi piani.news, l’intervista esclusiva a“Premesso che non ci trovo nulla di male, anzi molti influencer mi piacciono e li seguo” ha risposto...