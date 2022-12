The Miz | “All’inizio la WWE mi voleva solo come commentatore”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 dicembre 2022) The Miz è ormai riconosciutoun veterano della WWE, essendo con la compagnia da più di 15 anni. Nel tempo il wrestler ha attraversato una fase di miglioramento che lo ha portato a diventare uno dei wrestler più affidabili di tutto il roster, arrivando addirittura a vincere per due volte il WWE Championship, senza contare anche numerosi altri titoli. L’ A-Lister è addirittura stato nel main event di WrestleMania (per la felicità di CM Punk), ma sapevate che tutto questo ha rischiato di non accadere mai? A raccontarlo è stato proprio lo stesso Miz durante un’intervista. Le parole di Miz Parlando a Brian Baumgartner di Off The Beat, The Miz ha parlato dila WWEdella sua carriera lo vedesseun membro del team di commento:“Non lo dimenticherò mai, loro mi ...