Primavera | le ragazze viola vincono sul Parma

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ottima vittoria dellaFemminile che vince 3-1 sula San Marcellino. La sblocca Sechi su rigore, al suo settimo sigillo personale in Campionato, arrotonda Balducci e Ciabini fa calare in sipario sul match in cui ilaveva provato ad accorciare le distanze.Il prossimo weekend ultima sfida del 2022 per leche saranno di scena a Roma contro la Lazio.RISULTATIVerona-Sassuolo 0-3Juventus-Napoli 3-0Fiorentina-3-1Lazio-San Marino Academy 5-1Milan-Roma 1-2Tavagnacco-Inter 0-5 CLASSIFICA23 Roma22 Juventus21 Inter19 Milan13 Fiorentina 10, Sassuolo9 Lazio8 Verona7 Napoli 6 Tavagnacco, San Marino Academy Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

ACF Fiorentina

