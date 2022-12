Minacce a Meloni | indagato l' autore M5S sotto accusa si scusa per metà

(Di giovedì 8 dicembre 2022) "Se togli il reddito di cittadinanza ammazzo te e tua figlia". "Attenta, finiscila co' sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza sennò ti ammazzo ma lo capisci?"

nei miei riguardi si è espressa con un labiale che non è mai stato chiarito. Veniamo insultati e addirittura ci vogliono imputare delle. Mi sembra un meccanismo completamente capovolto"...Abolizione reddito di cittadinanza,social ae figlia. Conte: condanna... Il vice premier e ministro degli Esteri, Tajani: se qualcuno pensa di condizionare l'azione di questo governo ...L'Avvocato del popolo, accusato di "fomentare l'odio", condanna le minacce alla premier ed è capace di defilarsi su temi di scontro con la destra, come l'immigrazione. Privo di ideologia, il leader ..."Se togli il reddito di cittadinanza ammazzo te e tua figlia". "Attenta, finiscila co' sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza sennò ti ammazzo ma lo capisci" ...