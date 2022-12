LIVE Pattinaggio artistico | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | comincia la gara! Daniel Grassl il secondo a scendere sul ghiaccio

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO DELLE COPPIE DINELDIDALLE 19.29 20.39 Vedremo se qualcuno riuscirà ad abbattere la barriera dei 100 punti: ancora nessuno ci è riuscito in questa stagione. 20.35 Entrano i pattinatori per il warm up, accolti dal boato assordante del Palavela. 20.31 Fra cinque minuti avrà inizio il warm up maschile, questo l’ordine di discesa sul: 1.Shun SATO 2.3.Sota YAMAMOTO 4.Kao MIURA 5.Shoma UNO 6.Ilia MALININ 20.27è l’unico pattinatore europeo dei sei concorrenti in gara. Quattro di questi vengono dal Giappone (Shun Sato, Sota Yamamoto, Kao ...