L' Iran placa le proteste con altro sangue | prima impiccagione tra i manifestanti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Impiccato per aver manifestato contro i soprusi del regimeiano. È la storia di Mohsen Shekari, 23 anni, arrestato durante lee condannato alla pena di morte lo scorso 20 novembre dalla magistratura della Repubblica Islamica. La Bbc Persia ha annunciato che si tratta dellasentenza di morte inflitta a un dimostrante. Il ragazzo è stato giustiziato nella mattinata di giovedì 8 dicembre, perché ritenuto colpevole di “inimicizia contro Dio”. Shekari era stato preso in custodia perché accusato di aver bloccato una strada a Teheran, la capitale dell', lo scorso 25 settembre e di aver aggredito e ferito con un coltello un agente delle forze paramilitari. In base alle parole del sito di notizie della magistraturaiana, “Mizan”, Shekari avrebbe confessato anche di aver ricevuto da un ...

Mentre insi è conclusa ieri la tre giorni di sciopero generale, con i bazar e le attività chiuse in ... fra le principali avanguardie della rivolta, non si. Nei giorni scorsi gruppi di ...L'è nostro, sembrano gridare al regime e al mondo intero questi cartelli, non abbiamo paura, la protesta non si. E nonostante le minacce delle forze di sicurezza, nonostante il freddo ... Iran: “Migliaia di studenti avvelenati per impedirci di manifestare” Impiccato per aver manifestato contro i soprusi del regime iraniano. È la storia di Mohsen Shekari, 23 anni, arrestato durante le proteste e ...Prima sentenza di morte eseguita per le proteste: Mohsen Shekar, dice la magistratura, ha confessato le sue colpe. Iran Human Rights: "Ci sia una ...