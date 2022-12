Inter | idea Smalling | c' è una clausola sul rinnovo con la Roma - Sport - Calcio - quotidiano net

I nerazzurri pensano al difensore in scadenza di contratto, ma c'è una clausola per rinnovare in base alle presenze: i giallorossi provano a ...Sensi potrebbe passare al Milan, Onana allo United L'a fine stagione potrebbe far cassa per finanziare il mercato del prossimo anno. In uscita potrebbero esserci Stefano Sensi e Andrè Onana . ...I nerazzurri pensano al difensore in scadenza di contratto, ma c’è una clausola per rinnovare in base alle presenze: i giallorossi provano a blindarlo ...Anche la Juve è finita sulle tracce di Musah e Thuram, coi bianconeri che potrebbero provare a beffare l'Inter attuando un'operazione da 71 milioni ...