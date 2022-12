Gf Vip 7 | Oriana Marzoli parla di Antonino Spinalbese e confessa | “Non mi è mai successa una cosa del genere | è come se io…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 8 dicembre 2022)continua a essere perplessa da alcuni atteggiamenti assunti da, e ha cercato conforto negli altri Vipponi. Sfogandosi con Giaele De Donà, la venezuelana ha raccontato di non essersi mai sentita così: Non mi interessa più piacergli esteticamente. Perché mi sento male io, con me stessa.se io non fossi una persona completa. Mi fa sentire così. Non mi è maiunadel. Dai sono carina, ma non mi sento la più… hai capito? Secondo la modella, l’hair stylist non si sentirebbe pronto a iniziare una nuova storia: La mia idea rimane quella che ti ho detto l’altra volta. Lui ha 27 anni, si vuole divertire, non vuole unaseria, è uscito da una relazione importante. Capito? Ti ...