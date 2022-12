Calciomercato.com

MANCHESTER(4 - 3 - 3): De Gea; Wan - Bissaka, Lindelof, Mengi, Williams; McTominay, Iqbal, Van de Beek; Elanga, Martial,. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2 - 2Commenta per primo La figura di Alejandroè in prepotente ascesa in casa Manchester. Eletto come giocatore del mese dei Red Devils a novembre, il baby attaccante classe 2004 rinnoverà presto il suo contratto con gli inglesi ... Garnacho, lo United pronto a blindarlo: il pericolo arriva dal passato Manchester United have a number of talented players starting to emerge towards the first team. However there is one player in particular that stands out above the rest. Alejandro Garnacho has already ...Man Utd might be bracing themselves for interest in promising winger Alejandro Garnacho, as a report names him as a target for one of Europe's best teams.