Gabriele Romagnoli | chi è il marito di Paola Saluzzi | “Ci siamo sposati in segreto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022), chi è ildi. La conduttrice di Sky è convolata a nozze in grancon il collega conosciuto a New York. La cerimonia sarebbe avvenuta in America il 25 agosto del 2015.è anche lui giornalista, firma di «Repubblica» e «Vanity Fair». Il primo incontro fra i due è avvenuto un anno e mezzo fa. «È stato tutto all’improvviso. L’estate scorsa eravamo in vacanza a New York e abbiamo deciso di sposarci», confessa la conduttrice al settimanale Oggi. “Quando senti che una cosa è giusta bisogna farla. Eravamo lì in vacanza, abbiamo detto: ‘Spoci!’”, spiega. Le nozze sono avvenute al municipio di New York, il City Clerk, alla presenza di un solo amico come testimone, prima del ...