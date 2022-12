Colapesce e Dimartino stanno insieme? Cosa sappiamo della loro vita privata? Ecco qualche curiosità!

(Di giovedì 8 dicembre 2022)sono tra i Big in gara a Sanremo 2023. Dopo il grandissimo successohit Musica Leggerissima, presentata sul palco dell’Ariston nel 2021, il duo artistico tenta nuovamente di conquistare il pubblicokermesse con un inedito il cui titolo verrà rivelato durante la finale di Sanremo Giovani prevista per il...

Brani di Sanremo del cuore ""Mi sono innamorato di te" di Tenco, "Soldi" di Mahmood, "Musica leggerissima" di". Giuse the Lizia Canzone: "Sincera" Nome: Giuseppe Puleo Età: 21 ...Nota musicale finale:cantano il brano originale Cose da pazzi , al contempo cupo e soave proprio come la serie, tra sorrisi che sono granate inesplose e biancastre bugie . Foto:...Colapesce e Dimartino, tra i Big in gara a Sanremo 2023, stanno insieme Andiamo a scoprire tutte le info in merito alla loro vita privata!La recensione di The Bad Guy, la serie TV in uscita su Prime Video con Luigi Lo Cascio mette sul piatto un pugno di idee originali ...