(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Mauriziointerviene sulpuntando il dito contro una certa stampa rea di distorcere la realtà dei fatti ascritti al club bianconero. Il giornalista e scrittore Mauriziosui propri canali social ha voluto rispondere alla schiera di giornalisti filontini in merito aldel terremoto che ha investito il club bianconero: “Lapiù bella dei negazio-giornalisti, ormai incapaci di nascondere la polvere sotto il tappeto da quando ormai è il tappeto ad essere sommerso dalla polvere, è il richiamo all’equilibrio.Quelle voci che ci hanno raccontatobontà contabile delle operazioni,ntinità”, di Re Mida sceso in terra fino a far passare la fuga di notte con possibile ...

napolipiu.com

...Jordi Torres SPA 2 Niki Tuuli FIN 2 Mattia Casadei ITA 2 7 Mike Di Meglio FRA 1 Alessandro... Il migliore di tutti, però, anche in questo, è un italiano: il solito Giacomo Agostini, con ben ...I dolomitici squillano con Arcopinto e Thomas Cossalter (fuori bersaglio), mentre, in ... non a, abbiamo schierato due punte, oltre a un trequartista come Alex. La gara è stata ... Zaccone: "Caso Juve, molti sono disabituati a dire la verità. Vi racconto la parte più esilarante della storia" Maurizio Zaccone interviene sul caso Juve puntando il dito contro una certa stampa rea di distorcere la realtà dei fatti ascritti al club bianconero. Il giornalista e scrittore Maurizio Zaccone sui ...Il giornalista partenopeo contro 'quelli che contro ogni evidenza hanno magnificato le imprese dei bianconeri, le operazioni contabili surreali e via discorrendo'.