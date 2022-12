Vacanze e ponti 2023 | tanti stop anche per le scuole | ecco le date

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giunge al termine il 2022, in arrivo ilse l'anno scolastico va a cavallo tra i due anni e metà delsarà oggetto di delibera per il prossino calendario scolastico, fino a giugno studenti e docenti potranno godere di diversi. Molte feste nazionali cadranno vicine ai weekend, dando la possibilità di prolungare loper più giorni. L'articolo .

...sarà un anno ricco digrazie alle festività che cadono in giorni 'strategici'. I weekend lunghi non mancheranno e con pochi giorni di assenza dal lavoro sarà possibile organizzarsi miniDicembre Dicembre è il 'mese caldo' dei. Tre giorni di vacanza senza ferie in occasione dell' Immacolata , che si festeggerà nel 2023 venerdì 8 dicembre. L'occasione ideale per una mini - ...Programmare le vacanze nel 2023 potrebbe essere un po' più semplice del solito: grazie ai ponti si potranno risparmiare molti giorni di ferie ...GROSSETO – È vero, l’anno non inizia bene: l’1 gennaio è una domenica. E questa “bad news” arriva dopo una vigilia e un Natale caduti nel weekend. Ma non ...