Una big inglese si tira fuori dalla corsa per Bellingham | è lotta a tre

Calciomercato.com

Commenta per primo In casa Torino il rinnovo di Djidji è un tema caldo. In scadenza nel 2023, il difensore deve essere blindato per evitare un altro caso Belotti: il grande pericolo, ribadisce ...Commenta per primo Il Barcellona è sulle tracce di Gabriel Martinelli . Ne sono sicuri i colleghi spagnoli di Sport : i catalani stanno seguendo con attenzione il promettente 21enne italo - brasiliano ... Torino, Djidji va blindato: una big italiana è alla finestra I nerazzurri sono rimasti colpiti dalle prestazioni del giovane centrocampista statunitense al Mondiale. Oltre all’Inter, sulle sue orme anche alcuni club di Premier League. Sei qui: Home » News Inter ...“Mi scrive mio padre: ‘Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite’. A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te ...