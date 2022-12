Tech e commercio L’Ue si muove al Wto contro la Cina

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’Unione europea ha deciso di procedere all’Organizzazione mondiale del(Wto) su dueversie commerciali in corso con la. La prima riguarda le restrizioni commerciali, definite “discriminatorie e coercitive”, applicate dal dicembre 2021 dallaalle esportazioni lituane e dell’Unione europea contenenti componenti lituane. Nella nota diffusa dalla Commissione europea non si fa riferimento all’elemento che ha scatenato la reazione cinese. Ma è chiaro: l’apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan nella capitale Vilnius. I procedimenti del panel possono durare fino a un anno e mezzo. Le misure commerciali cinesi, nota la Commissione europea, hanno ridotto da gennaio a ottobre dell’80% gli scambi commerciali con la Lituania, rispetto all’anno precedente. Il divieto totale di importazione di ...

blue News | Svizzera italiana

... percorso di incubazione d'impresa di sei mesi a Swee - Thy Premio "Romagna" : percorso di ... logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, Camera di...... percorso di incubazione d'impresa di sei mesi a Swee - Thy Premio "Romagna": percorso di ... logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera didella ... L'UE si rivolge al WTO per due controversie con la Cina L'Ue chiama in causa l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) su due controversie commerciali in corso con la Cina.L'Ue procederà al Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, in merito a due controversie commerciali in corso con la Cina. Una riguarda le restrizioni applicate da Pechino a partire da dicembre 20 ...