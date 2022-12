Spagna | la Federcalcio si aspetta le dimissioni di Luis Enrique

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Laspagnola sia breve ledi. A renderlo noto sono stati alcuni media locali tra cui ‘Marca’, che citano fonti della federazione stessa. “Siamo allo stesso punto del 2018” si legge, con riferimento a quando lavenne sconfitta sempre agli ottavi di finale e ai rigori dalla Russia. “Da quei giorni a oggi non ci sono stati miglioramenti, e ci ritroviamo allo stesso punto”. E così, “la fiducia innon è più la stessa”. SportFace.

Laspagnola si aspetta a breve le dimissioni del ct Luis Enrique. Lo riferiscono alcuni ... Il riferimento è all'eliminazione anche in quel caso agli ottavi di finale, quando lavenne ...... e il successo agli ottavi 3 - 0 ai rigori con la, è, secondo alcuni, dovuto a una sapiente ... Per decisione dell'allenatore Walid Regragui e del presidente dellamarocchina Fouzi ...Marca scrive che la Federcalcio spagnola si aspetta che Luis Enrique si dimetta, dovrebbe essere lui a fare il passo ...La federcalcio spagnola si aspetta a breve le dimissioni del ct Luis Enrique. Lo riferiscono alcuni media locali, come 'Marca', citando fonti della federazione stessa che avrebbero sottolineato che "s ...