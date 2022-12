Parma | Pecchia | «Veniamo da due ottime prestazioni»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le parole del tecnico del, Fabio, in vista della sfida contro il Benevento: «La squadra è sul pezzo» Fabio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Benevento. Di seguito le sue parole. GOL SUBITI – «Ci sono momenti in cui uno non commette errori e prende gol perché l’avversario è più bravo, altre in cui non prendi gol e hai commesso degli errori. Con Palermo e Modena sono capitati uno dopo l’altro però la squadra si è sempre comportata molto bene». PRESUNZIONE – «La cosa particolare è che quando si perde si trovano presunzione e supponenza. Quando uno vuole fare un calcio propositivo, palla a terra, creando occasioni e tenendo la squadra avversaria nei trenta metri, allora qualcuno dice che si è presuntuosi. Quando prediligi qualità e cerchi lo ...

Statistiche e precedentie Benevento si sono incontrate soltanto nello scorso campionato: ... Dopo una serie di quattro vittorie casalinghe di fila, la formazione diha perso l'ultima ...È unsereno e lucido, come al solito, quello che si presenta ai microfoni della sala stampa di ... come Terni e Genova, che condividono la stessa classifica del, il recente pareggio in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...